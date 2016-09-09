跨足動畫恐怖片鬼才提姆波頓好萊塢留印
美國鬼才導演提姆波頓今天在好萊塢中國戲院將手腳浸入水泥留印，跨足逐格動畫、奇幻動作片與毛骨悚然恐怖片的他，也留下了揉合多種類型作品的永恆紀念。
法新社與英國「每日郵報」（MailOnline）報導，提姆波頓（Tim Burton）現年58歲，職業生涯已橫跨30年，期間他以動畫長片「地獄新娘」（Corpse Bride）、「科學怪犬」（Frankenweenie）獲得奧斯卡提名殊榮，其他兼容並蓄的作品也獲頒許多獎項。
一頭亂髮的提姆波頓在史上最短的得獎感言中打趣地說：「我從沒想過，我真的能出席自己的葬禮，太神奇了，我希望這真有這麼好。」
提姆波頓由44歲的美國女星薇諾娜瑞德（Winona Ryder）引薦上台，薇諾娜瑞德是他的多年好友兼合作夥伴，她表示自己無法想到「更有福氣且珍貴的1雙手，來浸入水泥當中」。
薇諾娜瑞德說：「提姆波頓以我從未見過的方式了解人心，在螢幕上更是如此。」
她說：「他懂得遭誤解人們的痛苦，瘋子的奇特與平凡之處，他以完全獨特且非常溫柔、有時恐怖與大多搞笑的方式讚揚它們。」（譯者：中央社周莉芳）1050909
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。