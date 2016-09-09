跨足動畫恐怖片鬼才提姆波頓好萊塢留印

美國鬼才導演提姆波頓今天在好萊塢中國戲院將手腳浸入水泥留印，跨足逐格動畫、奇幻動作片與毛骨悚然恐怖片的他，也留下了揉合多種類型作品的永恆紀念。

法新社與英國「每日郵報」（MailOnline）報導，提姆波頓（Tim Burton）現年58歲，職業生涯已橫跨30年，期間他以動畫長片「地獄新娘」（Corpse Bride）、「科學怪犬」（Frankenweenie）獲得奧斯卡提名殊榮，其他兼容並蓄的作品也獲頒許多獎項。

一頭亂髮的提姆波頓在史上最短的得獎感言中打趣地說：「我從沒想過，我真的能出席自己的葬禮，太神奇了，我希望這真有這麼好。」

提姆波頓由44歲的美國女星薇諾娜瑞德（Winona Ryder）引薦上台，薇諾娜瑞德是他的多年好友兼合作夥伴，她表示自己無法想到「更有福氣且珍貴的1雙手，來浸入水泥當中」。

薇諾娜瑞德說：「提姆波頓以我從未見過的方式了解人心，在螢幕上更是如此。」

她說：「他懂得遭誤解人們的痛苦，瘋子的奇特與平凡之處，他以完全獨特且非常溫柔、有時恐怖與大多搞笑的方式讚揚它們。」（譯者：中央社周莉芳）1050909

(中央社)