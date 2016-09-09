十一長假陸客團赴台 華東恐減5成

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「十一」長假是中國大陸僅次於春節的旅遊大旺季，據大陸旅遊業者估計，今年「十一」大陸華東地區陸客團赴台人數可能比去年大減5成。

10月1日至7日是大陸「十一」長假，由於赴台團體旅行還有後續手續要辦理，9月底和10月1日等最熱門的出發日期，即使成績不理想，大陸組團社多已截止收客。

據旅行社業者表示，從浙江、江蘇和上海出發的「十一」長假團體旅客比去年同期減少約5成。

業者說，過去經驗顯示，華東赴台團體遊的人數約占整體陸客團的3至4成。

在赴台機位部分，據航空業者表示，「十一」長假期間，目前華東各機場的訂位數約比去年減少2成。

航空業者說，「十一」長假也是台商返台休假探親的旺季，相對於往年，除了上海機位較滿，周邊城市出發的航班機位都還充裕。1050909

(中央社)