法國政府宣布明年減稅

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法國政府周五提出2017年減稅方案，期盼在明年春季選舉贏得選民認同。社會黨總統歐蘭德(Francois Hollande)主導的政府宣布2017年調降家庭所得稅，家庭減稅額合計約達10億歐元，並規劃2020年前企業稅逐步由目前的33％調降至28％，中小企業最快明年開始實施28％稅率。

(工商)