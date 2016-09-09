英國7月貿易赤字縮小

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英國官方周五公布，7月貿易赤字由6月的56億英鎊減至45億英鎊，顯示脫歐公投後英鎊貶值，有助帶動該國出口。商品貿易赤字從6月的129億英鎊減少至118億英鎊（約157億美元），與經濟學家預估相符，其中商品出口勁揚3.4％。

(工商)