高國輝貢獻2打點 犀踩獅3連勝

高國輝傷後復出第2戰賺進2打點。(中時資料照片)

（22:00更新）中職義大犀牛隊確定新買主後戰力變強，本周前2戰連勝，9日義大再戰統一獅的打擊火力依舊不減，高國輝復出第2戰貢獻2打點，他正在修正彈道，準備補足4轟、達成最快百轟紀錄，終場義大6比2力克獅隊、3連勝。

義大洋投藍斯佛先發6局被打7安打、失1分，送出6K，拿下個人3連勝；牛棚林晨樺、羅華韋、張耿豪守住勝局。獅隊洋投達斯汀壓不住義大的攻擊，第2局就掉分了，他5局投了95球被打6安打、失5分、吞2敗。

義大新人李宗賢前一場（8日）對戰猿隊繳出3安猛打賞，9日再戰獅隊繼續延伸好手感，單場2安打、2打點；2局上，他掌握滿壘局勢，一棒打出中外野安打、帶進2打點，義大2比0取得領先。

3局上，義大林哲瑄靠著不規則彈跳球造成獅隊新人潘彥廷守備失誤上壘，高國輝補上全壘打牆前的二壘安打、林威廷也擊出1打點安打，義大再度攻得2分。5局上，高國輝再以高飛犧牲打助攻得分。

9局上，李宗賢、胡金龍安打、再被隊友送往二、三壘，接著林哲瑄揮出犧牲打，義大再下一城；獅隊安打數9支比義大出了1支，但只在2局下，高國慶、鄭鎧文安打後，由高志綱敲出安打，搶回1分；9局下，劉芙豪陽春炮拿到第2分。

(中時電子報)