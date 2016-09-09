BMI Research：韓進破產 可能波及新加坡經濟

BMI Research表示，近期宣告破產的韓進海運（Hanjin Shipping）可能導致全球船運運費上升，使原本營運已相當艱辛的新加坡出口商獲利大受打擊。韓進海運破產可能對新加坡海運貿易與服務產業造成更大的外溢衝擊，該產業占星國GDP約7％。

(工商)