日本要求飛機內禁用三星Note7手機

共同社報導，日本國土交通省9日要求國內各航空公司，不要讓乘客在飛機內使用電池存在隱患的南韓三星電子公司新型手機Note7。由於該款手機尚未在日本上市，涉及物件被認爲有所限定。

國交省要求各航空公司廣泛告知該款手機雖可以被帶入飛機內，但不能在機內開機或充電。此外，該款手機即使在電源關閉的狀態下也不能放入託運行李。美國航空部門也已提出了相同要求。

(旺報)