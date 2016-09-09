男人就是愛比! 遊艇上「硬不起來」怎能算「型男」
《非普通型男》的希臘導演雅典娜特桑嘉莉（Athina Tsangari）2010年的作品《愛的抱抱》曾一舉入選威尼斯影展，她與《單身動物園》（Yorgos Lanthimos）導演為好友，兩人相知相惜，彼此互相編劇與監製作品。片中6位男士為展現最MAN的一面，互相替彼此評分，比拚誰的「型男指數」最高，他們瘋狂在愛琴海的一艘豪華遊艇上「比誰硬」，卻有人因太緊張「硬不起來」有夠糗。
《非普通型男》6名希臘男星張牙舞爪又逗趣的演技，替他們全體一起贏得了塞拉耶佛電影節最佳男主角獎，該片還在去年倫敦電影節首映時奪下最佳影片大獎，評審認為：「它是一部關於男性對立的電影。導演成功地以幽默聰明的劇情征服大家，除了爆笑的喜劇元素，更可以看到埋藏在人性裡的各種不安和躁動。」該片23日於台北、台南、高雄上映。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。