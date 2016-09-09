男人就是愛比! 遊艇上「硬不起來」怎能算「型男」

6個男人湊在一起什麼都能比。（圖／東昊影業提供）

片中6位男主角為獲得最高「型男指數」，無不使出渾身解數。（圖／東昊影業提供）

《非普通型男》的希臘導演雅典娜特桑嘉莉（Athina Tsangari）2010年的作品《愛的抱抱》曾一舉入選威尼斯影展，她與《單身動物園》（Yorgos Lanthimos）導演為好友，兩人相知相惜，彼此互相編劇與監製作品。片中6位男士為展現最MAN的一面，互相替彼此評分，比拚誰的「型男指數」最高，他們瘋狂在愛琴海的一艘豪華遊艇上「比誰硬」，卻有人因太緊張「硬不起來」有夠糗。

《非普通型男》6名希臘男星張牙舞爪又逗趣的演技，替他們全體一起贏得了塞拉耶佛電影節最佳男主角獎，該片還在去年倫敦電影節首映時奪下最佳影片大獎，評審認為：「它是一部關於男性對立的電影。導演成功地以幽默聰明的劇情征服大家，除了爆笑的喜劇元素，更可以看到埋藏在人性裡的各種不安和躁動。」該片23日於台北、台南、高雄上映。

(中時)