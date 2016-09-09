疑檢修電路遭電擊 台中市政顧問之子身亡

朱男疑遭電擊失去生命跡象，同事急打電話叫救護車。（王文吉翻攝）

台中市市政顧問朱隆昌的兒子朱絨彬下午3時許在化工廠查修電路時，疑遭電擊，突然從2公尺高的梯子上摔下，送豐原醫院搶救後仍不治死亡。

警方調查，死者30歲朱男為豐原區豐勢路民安化學公司負責人朱隆昌（亦為市政顧問）的兒子，下午3點多，他前往廠內檢修故障鍋爐，懷疑是電路問題，找來梯子爬上約5米鍋爐上高檢查電線，不料卻突然就從梯子上摔落，同事跑上前察看，發現他一動也不動，打電話叫救護車。

豐原醫院表示，患者到院時沒有生命跡象，經搶救後無告不治，檢查右前臂內側有約手掌大的燒燙傷。警方指出，男子身上沒有明顯電擊傷，是電擊死亡或電擊後摔死，需報請檢察官相驗釐清。

(中時)