華心夫妻婚後首合體 霍建華大方談生男生女
「華心夫妻」霍建華、林心如7月底在峇里島幸福完婚後，今(9日)晚間為BAZAAR明星慈善夜獻出婚後首度公開同框，繼林心如日前認了有喜後，霍建華也侃侃而談將當爸爸的心情，體貼的他直言希望老婆多休息，別累壞身體，至於將生男孩是生女？霍建華則說：「都好啦」。
因趕拍《如懿傳》的霍建華今頂著光頭造型亮相紅毯，相當吸睛，懷有約4個月身孕的林心如則是選穿紅色寬鬆禮服現身，完美遮掩微凸的孕肚，夫妻倆雖未合體走紅毯，但進入場中便被主辦單位安排坐同桌，也被媒體拍到兩人婚後首張現身公開活動合影。
談及懷孕的愛妻，霍建華表示：「當然希望她能休息，盡量休息」，言談中充滿對林心如的體貼，兩人合組家庭後，林心如之前說對任何事更有責任感，「畢竟現在是幾個家庭的結合，思考一些問題時要更周全了」，而霍建華今談此事也表達相似的心得，「很多事情要跟另外一半商量，不是一個人的事情」。
(中時電子報)
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