西班牙列車脫軌 已知4死50傷

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西班牙加利西亞省當地時間9日發生列車脫軌意外，目前已造成4人死亡，50人受傷。

中新社報導，這起意外發生在西班牙西北方的加利西亞省，脫軌列車原訂從西班牙前往葡萄牙，行駛時突然脫軌，至少4死、50傷，其中一人傷勢嚴重。目前還不清楚列車為何出軌。

報導稱，這趟列車有3個車廂、搭載65人，第1節車廂完全出軌，撞上鐵軌旁的電線桿，第2和第3節車廂向鐵軌外傾斜，一半脫軌。事故發生後有關部門安排醫療人員，搭直升機趕往現場搶救傷員。

(旺報)