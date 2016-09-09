Note 7出包 美日飛安當局警告機上勿用

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南韓手機大廠三星電子Galaxy Note 7傳出電池瑕疵引發爆炸事件後，美國聯邦航空總署（FAA）呼籲乘客搭機時不要開啟Note 7，或進行充電。日本飛安當局今天也跟進。

三星電子（Samsung Electronics）在Note 7傳出爆炸意外後，上週暫停銷售，同時宣布召回250萬隻Note 7。

美國聯邦航空總署（FAA）昨天聲明表示，「有鑑於最近事件與外界對三星Galaxy Note 7的疑慮升高，FAA強烈建議旅客在機上不要打開電源或充電，也不要放入任何托運行李。」

日本國土交通省今天也跟進。三星Note 7雖然尚未在日本開賣，但國土交通省援引海外爆炸意外，警告不要在機上使用Note7，或充電，也不要放入托運行李。

日本國土交通省聲明表示，「在三星採取安全措施前，國土交通省要求日本航空業者強力向乘客傳達關於帶Galaxy Note 7 上機的指示。」

澳洲航空業者澳洲航空（Qantas）、捷星（Jetstar）與維珍澳洲航空（Virgin Australia）都以起火疑慮為由，禁止旅客在飛航途中使用或為Galaxy Note 7充電。1050909

(中央社)