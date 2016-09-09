麥加朝聖釀踩踏意外 沙國想出這招因應

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去年麥加朝聖活動發生重大踩踏意外，造成約2300人死亡。沙烏地阿拉伯在今年活動開始前，開始發給朝聖者身分辨識手環。

這讓部分朝聖者感到放心，但發放過程紊亂。位於沙烏地阿拉伯的伊斯蘭教聖地麥加朝聖活動將於明天正式展開。

塑料紙手環印有智慧手機可讀取的條碼，上頭涵蓋朝聖者的身分、國籍和在麥加的住宿地。

沙國朝聖及朝覲部副部長拉瓦斯（Issa Rawas）告訴記者，手環其他資訊還包括朝聖者團隊的聯絡人和發放簽證時所提供的資料。

他表示，目標是要讓來自國外的所有朝聖者拿到手環，預計人數超過140萬人。

年度朝聖活動為期6天，已有近200萬人湧入麥加。朝聖者已在麥加大清真寺（Grand Mosque）卡巴聖堂（Kaaba）周圍打轉，日夜都可見人龍。（譯者：中央社蔡佳伶）1050909

(中央社)