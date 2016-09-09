巨人頑抗 廣島封王看黑田博樹
日職中央聯盟廣島鯉魚隊封王要再等一等！讀賣巨人隊今（9）日與養樂多隊進行一場全壘打的對決，兩隊的得分全是全壘打轟出來的，終場巨人軍5比2打敗養樂多燕子隊、4連勝，廣島隊仍處於「M1」。
日職9日的中央聯盟只有1場巨人與養樂多之戰，若是巨人隊輸球，廣島隊封王的魔術數字「M1」將會歸零，廣島隊順利封王；9日既然巨人軍贏球，廣島的封王路只有走上明（10）日與巨人軍決一死戰之途了，廣島決定派出黑田博樹先發對決巨人軍。
巨人隊在1局上靠著長野久義陽春炮先馳得點，隨後村田修一轟出3分炮，取得4比0領先廣島。5局上，巨人的龜井善行再補陽春彈；養樂多洋炮瓦倫汀在6、9局各轟1發陽春全壘打。
(中時電子報)
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