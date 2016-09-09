中田翔3分炮 火腿擊潰樂天

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陽岱鋼今面對樂天，4打數無安打還吞下3次三振（資料照片／火腿官網）

日職日本火腿隊今迎戰樂天金鷲，首局就靠連續安打攻下4分大局，一路領先至終場，以8比2擊敗樂天，旅日好手陽岱鋼此役4打數無安打吞下3次三振。

此役火腿首局首位打者就靠失誤上壘，隨後進藤健介與田中賢介都擊出安打攻下分數，陽岱鋼也選到保送上壘延續攻勢，火腿單局4安，攻下4分，9局又靠著中田翔的3分炮添得保險分，輕鬆拿下勝利。

第二局樂天靠著全壘打追回1分，不過接下來幾局都遭到火腿先發增井浩俊壓制，增井浩俊此役主投7局，被擊出7支安打，飆出10次三振，僅失1分，順利拿下先發4連勝。

陽岱鋼雖然首局靠著保送上壘，但隨後3打席都被三振，9局上則是擊出內野滾地球出局，單場4支0，打擊率降至3成01。

(中時電子報)