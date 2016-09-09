大陸計程車新規 拒載繞路罰金變10倍

大陸「交通運輸部」官網9日發布了關於修改《出租汽車經營服務管理規定》的決定，規章名稱改為《巡遊出租汽車經營服務管理規定》。新規還調整部分法律責任，對計程車司機8種「服務不規範」問題增加處罰力度。

新京報報導，新規定明定，拒載、議價、途中甩客（丟下客人）或者故意繞道行駛的；未經乘客同意搭載其他乘客；不按照規定使用計價器、違規收費的；不按照規定出具相應車費票據；不按照規定攜帶道路運輸證、從業資格證的；不按照規定使用出租汽車相關設備的；接受出租汽車電召任務後未履行約定的；不按照規定使用文明用語，車容車貌不符合要求，上述8種違規行為，將受到200元（人民幣，下同）以上、2000元以下罰款。修改前的規範，對違法這八類行為的處罰，最高罰款200元。

新修《規定》也稱，出租車汽車（計程車）在城市中的定位有了調整。此前將出租車定位為城市交通的組成部分，本次修改後，定位調整為「城市公共交通的補充，為社會公眾提供個性化運輸服務」。交通運輸專家指出，這為大力發展公共交通適度發展出租車提供了政策空間。

(旺報)