大陸計程車新規 拒載繞路罰金變10倍
大陸「交通運輸部」官網9日發布了關於修改《出租汽車經營服務管理規定》的決定，規章名稱改為《巡遊出租汽車經營服務管理規定》。新規還調整部分法律責任，對計程車司機8種「服務不規範」問題增加處罰力度。
新京報報導，新規定明定，拒載、議價、途中甩客（丟下客人）或者故意繞道行駛的；未經乘客同意搭載其他乘客；不按照規定使用計價器、違規收費的；不按照規定出具相應車費票據；不按照規定攜帶道路運輸證、從業資格證的；不按照規定使用出租汽車相關設備的；接受出租汽車電召任務後未履行約定的；不按照規定使用文明用語，車容車貌不符合要求，上述8種違規行為，將受到200元（人民幣，下同）以上、2000元以下罰款。修改前的規範，對違法這八類行為的處罰，最高罰款200元。
新修《規定》也稱，出租車汽車（計程車）在城市中的定位有了調整。此前將出租車定位為城市交通的組成部分，本次修改後，定位調整為「城市公共交通的補充，為社會公眾提供個性化運輸服務」。交通運輸專家指出，這為大力發展公共交通適度發展出租車提供了政策空間。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。