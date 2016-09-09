偷倒百噸垃圾 大陸警逮5嫌

大陸一艘來自廣東東莞裝載400噸垃圾的船隻，日前在廣西騰滕縣一處飲用水水源地保護區停靠，且向河道內傾倒。警方獲報後，相關部門及時趕到制止，控制了五名船上人員。

央廣網9日報導，因發生偷倒垃圾事件，在未掌握垃圾成份的情況下，為確保縣城居民飲用水的安全，滕縣啟動停水緊急預案，縣城水廠一度停止渠取得水，日前已恢復供水。

(旺報)