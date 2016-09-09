上海貓熊基地首隻貓熊 命名花生
在「中國貓熊保護研究中心上海基地」誕生的首隻雌貓熊寶寶9日滿2個月，也得到了自己的名字「花生」。
上海野生動物園副總經理曹良當日說，這個名字從約100萬民眾所取的1萬多個名字中投票選出，寓意貓熊寶寶將來在上海「生根開花」，繁衍後代，生生不息。
工作人員說，目前「花生」的眼睛已經睜開，還學會了翻身和原地滑動。曹良說，「花生」最常擺的姿勢是「熊貓趴」和「葛優癱」。
「花生」3日做過正式體檢，工作人員表示，2個月前降生的「花生」體重由151克增至3285克，體長自14.3公分增至52公分，各項身體指標良好，正在茁壯成長。
9日「花生」出生滿2個月，上海野生動物園為「花生」舉行了雙滿月慶暨名字公布儀式，還為「花生」及母親「幗幗」準備了窩窩頭水果蛋糕慶賀。
曹良說，「幗幗」是個優秀的媽媽，獨立照顧寶寶的能力很強。除了吃飯等必須動作，她總是把「花生」抱在胸前，母女很少分開。
「花生」自滿月起便不定期與遊客相見，曹良表示，中秋節起，貓熊母女將一起與遊客見面。
「中國貓熊保護研究中心上海基地」今年5月在上海野生動物園成立，將成為集貓熊科研繁育、公眾教育和展出為一體的機構。目前，上海基地有8隻貓熊，今後計劃分批引進40隻貓熊。1050909
(中央社)
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