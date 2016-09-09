小S直播秀鼻 婆婆亂入洩好感情

小S開直播秀出矯正後的直挺鼻子。(取自小S臉書)

小S從小飽受鼻中隔彎曲所苦，十多年來左邊鼻孔都有阻塞困擾，讓她終於下定決心動矯正手術，今(9日)更在臉書開直播，與大家分享她不再歪一邊的「超正鼻子」，還意外洩露了與婆婆間的好感情。

小S與婆婆感情好，今日她開直播開心向粉絲分享新鼻子，還反問2個女兒：「票不漂亮？」豈料最先回答的不是女兒，反而是坐在一旁的婆婆，大聲說出「漂亮」2字。

而婆婆發現自己在直播中入鏡，還可愛說著「婆婆照這樣不好看」，小S則回答「不會啦」，接著婆婆又問「有沒有看過婆婆以前的照片？」小S說：「有，好漂亮。」自然互動洩露婆媳間的好感情。

(中時電子報)