台中大遠百「精品之夜」 締造1.5億業績

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遠東百貨總經理徐雪芳（中）、寶格麗台灣董事總經理張麗敏（左）、遠東百貨企劃長劉志成，共同為Diva Tower燈光裝置藝術啟用剪綵。（圖／寶格麗）

台中大遠百成為繼台北101大樓之後，寶格麗選中展示大型裝置藝術的地點。（圖／寶格麗）

台中百貨週年慶即將於中秋節連假開打！大遠百為了提前暖身，將搶先於9月16日至18日舉辦週年慶VIP預購，推出精名品促銷與聚客活動。今（9）晚由璀璨珠寶展揭開序幕，由寶格麗BVLGARY、伯爵Piaget、chaumet等三大品牌展演近3.5億元的珠寶配件，吸引貴婦們提前預約購物，單日就締造1.5億元的佳績。

台中大遠百店長藍卓成表示，精名品對大遠百週年慶的貢獻度高達3成以上，是相當重要的「吸金」業種。因此，週年慶VIP預購會將祭出「國際精品當日單櫃滿1萬送500、世界名品當日累計滿5,000送500」，刺激精名品的買氣。

值得一提的是，頂級珠寶品牌寶格麗，繼去年在台北101大樓商場高掛SERPENTI燈光裝置藝術的壯舉之後，在遠東百貨總經理徐雪芳積極爭取下，再度砸下2,000萬元重金、在台中大遠百打造全台首座Diva Tower燈光裝置藝術。

今（9）晚7點，原本預計由徐雪芳、寶格麗台灣董事總經理張麗敏攜手點燈，不料，因為突然下起傾盆大雨、點燈儀式被迫取消，改以剪綵取代點燈。

張麗敏表示，台中成為繼台北之後，寶格麗選中展示大型裝置藝術的地點，緣於台中市政府長期投入推廣藝術活動，不但經常舉辦各項藝文活動供市民參與，並積極興建藝文活動場館，包括近日啟用、由國際知名建築師伊東豊雄設計的國家歌劇院。整座城市洋溢濃厚的藝術氛圍，大台中地區居民也是最具藝術欣賞能力的民眾之一。

遠東百貨總經理徐雪芳表示，多年前在紐約看到寶格麗的蛇型裝置藝術，當時就向寶格麗爭取來台灣展出，「等了2年、終於等到了」。徐雪芳說：「看到美麗的東西，總是會讓心情變好」。

Diva Tower燈光藝術裝置巨作，以DIVASDREAM頂級珠寶項鍊為靈感，高13公尺、寬8公尺，逾5萬顆LED裝點而成，矗立於台中大遠百廣場上，宛如一尊近5層樓高的巨型雕塑，預料將吸引過路的民眾爭相拍照，將展出至10月12日。

「BVLGARY寶格麗」今晚也將台中大遠百精品店打造成甜蜜的羅馬，邀請陳思璇、王麗雅等多位名模參加，舉辦「羅馬之夜」派對，展出珠寶與複雜腕錶共20件作品，總價逼近6億元。

(工商)