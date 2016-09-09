《薩利機長》湯姆漢克重現危機 本尊：非常感恩！
《薩利機長：哈德遜奇蹟》改編自真人真事，描繪2009年一位美國飛行員將險未失事的飛機順利迫降在哈德遜河上的驚險過程，以及他事後面對調查機構、社會大眾的巨大心理壓力，但成功救回155名機上乘客的事蹟，對該片導演克林伊斯威特（Clint Eastwood）來說：「這是極壞情況下極好的結果。對當時低迷的民心士氣，給了很大的鼓勵。」機長則說：「我對我們那天成就的事，非常感恩。」
2009年之前美國面臨經濟蕭條、高失業率以及恐怖攻擊等社會問題，人心惶惶，「哈德遜事件」意外成為民眾的一劑強心針，克林伊斯威特說：「『薩利機長』給了美國與全世界人一個正面、積極的鼓舞。也難怪紐約客要稱他為英雄。」
薩利機長回想當時因撞上鳥群發生緊急狀況時的心境：「起飛後一百秒，雙發動機都失去推力，我第一個念頭是這不可能是真的，就像是當頭棒喝，但我對哈德遜河有信心，它夠寬、夠長又夠平整，足以讓一架客機降落。」
結果證明薩利的選擇不僅正確，也讓第一艘趕來救援的渡輪在4分鐘內抵達，當時河面上是攝氏零下3度的低溫，機上155人極可能因失溫而喪命，最後七艘渡輪在24分鐘內完成救難行動，1200名警義消與紅十字會成員在各個碼頭邊提供專業的救護，讓救援行動夠圓滿落幕。
當年在晚間新聞看到報導的湯姆漢克（Tom Hanks）說：「薩利不僅完全扭轉了這場悲劇，也大大地激勵了所有人的心。」飾演副機長「傑夫史凱斯」的亞倫艾克哈特說：「我也記得那一天，歡欣鼓舞的氣氛感染了全國！」該片上映中。
(中時)
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