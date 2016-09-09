美出招要動搖北韓體制 「武器」是韓劇？

南韓《中央日報》9日報導，美國政府為徹底改變北韓體制，向美國議會提交了關於加強向北韓內部散布資訊的報告。

美國會人士7日稱，美國國務院上個月月底向參議院和眾議院外交委員會提交了對北韓資訊的流入報告。美國的戰略是，擴散北韓最警惕的「資本主義歪風」。

根據今年2月生效的《對北韓制裁強化法》規定，未來美國政府擴大向北韓內部流通情報的方案也被寫進報告，該法規定「要向相關常任委員會提交機密報告，內容為制定不受限制和不經檢閱的大眾傳播工具，以便讓北韓民眾可以接觸到」。

大陸「觀察者網」稱，法條中的「大眾傳播工具」，即指收音機、手機、USB隨身碟、MP3、DVD和平板電腦等。屆時這些設備將存儲韓劇或外國電影資訊，祕密運往北韓。

另外，例如美國之音（VOA）和自由亞洲電台（RFA）等電台的傳播也不可少，美國也將增加對這些電台的預算支援。

(旺報)