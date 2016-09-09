體驗入住印度2百年監獄 一晚不用250元
印度南部一座擁有200年歷史的前監獄提供遊客機會，過一天囚犯生活。
路透社報導，這座殖民時期監獄是位於泰倫加納省（Telangana）的桑格阿雷德德伊區監獄（Sangareddy District Jail），入住遊客會拿到囚服、基本床具、肥皂和用餐器具，接著被帶往牢房。住宿費一晚超便宜，只要500盧比（約台幣240元）。
泰倫加納省獄政官員辛赫（Vinoy Kumar Singh）表示，除了促進觀光，在監獄住一晚還能教育人們，吃牢飯有多苦。
辛赫說：「我們希望讓人們知道，無論如何，千萬別犯罪。」
這座監獄1796年建成，原本是要作為騎兵營房，後來改建為監獄，2012年關閉。監獄現在成為博物館，展示與印度犯罪和牢獄生活相關的畫作及其他作品。（譯者：中央社蔡佳伶）1050909
(中央社)
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