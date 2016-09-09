就是要川普落選 臉書共同創辦人捐6億
身價億萬的臉書共同創辦人莫斯科維茨看不慣共和黨總統候選人川普引發分裂與危險的作風，表示將捐出2000萬美元（約新台幣6.3億元），為將他拉下馬提供一臂之力。
美聯社報導，莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）指出，川普（Donald Trump）對那些覺得被遺棄的美國人提出的訴求，「很可能是刻意製造的騙局」。
他說，相對而言，民主黨人和該黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）「具有樂觀、務實、包容及互惠互利的願景」。
莫斯科維茨和老婆圖納（Cari Tuna）合捐2000萬美元，其中一半捐給「環保選民聯盟」（League of Conservation Voters）與政治行動委員會「為了我們的未來」（For Our Future），後者是在決戰州催票的團體，勞工工會和避險基金操盤手思特爾（Tom Steyer）是其大金主。
莫斯科維茨指出，他與妻子也直接捐款給希拉蕊陣營，及協助參議院與眾議院民主黨議員的政黨委員會。
莫斯科維茨將成此次大選民主黨第2大捐款人，僅次於思特爾。（譯者：中央社徐崇哲）1050909
(中央社)
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