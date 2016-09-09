兆豐案 蔡友才愛將王起梆列被告

台北地檢署持續偵辦兆豐銀行疑涉洗錢案，9日傳喚前兆豐銀主秘王起梆（中）出庭訊問，現在他已轉列被告。（趙雙傑攝）

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢案，今指揮檢察事務官及台北市刑警大隊，兵分5路搜索兆豐金前董事長蔡友才住處、鑒機資產管理公司辦公室等，以銀行法被告身分約談蔡友才、前兆豐銀主秘王起梆2人，現仍在庭訊中。

據指出，王起梆是蔡友才的愛將，蔡友才之前離開兆豐金，跳槽永豐金擔任總經理時，王起梆也追隨蔡友才，從兆豐銀退休跳槽永豐金，蔡友才後來回鍋兆豐金，王起梆也跟著回任，擔任兆豐票券總經理，之後升任為董事長，兩人互動非常密切。

去年2月，時任兆豐金子公司兆豐票券董事長的王起梆，在兆豐票券董監任期屆滿後不再續任，改任兆豐金控顧問，並擔任董事會主任祕書，直到今年4月1日，才從兆豐銀主祕一職退休。

(中時)