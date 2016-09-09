魅力不再？BIGBANG台北巡演人氣不如預期
韓國夯團BIGBANG今天晚上在林口體育館舉辦巡迴見面會，因為天雨路況不佳，活動延時進半小時才開始。他們和其他韓星見面會、演唱會流程不同，一上台先玩遊戲，抽出幸運粉絲互動。但沒有快歌炒熱場子，活動現場尖叫聲此起彼落，主持人阿達不斷指揮粉絲尖叫，場面互動頗冷。
幸好第二個環節幸運粉絲上台，曾在大陸主持選秀節目的勝利中文實力明顯高人一等，不斷嗆翻譯老師，還強迫粉絲在台上表態最愛哪位成員，讓台下粉絲笑聲不斷。
他們原本號稱表演14首歌以上，但今天韓方給出歌單，僅唱13首。不僅表演內容縮水，入座率也不如預期，主辦單位號稱賣出七成，但現場除了將後方座位蓋上黑布，前方座位區也有大量剩位，粗估只有五千人入場，和去年台北小巨蛋開唱萬人捧場的盛況相差甚遠。
(中時)
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