港鐵票價機制 明年首季有結果

我要評比

香港地鐵表示，關於票價檢討機制，香港政府已完成公眾諮詢，而港鐵內部亦進行研究，年底前會與政府磋商，期望明年第1季對外公布結果。此外，南港島線建設工程已完成95％，由於金鐘站工程複雜，通車時間可能會延後。

(工商)