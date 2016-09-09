陸詐騙案頻傳 公安將大力打擊

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大陸近來在山東、廣東等地連續發生3起學生遭電信網路詐騙案件，導致受害人猝死或自殺。公安部有關負責人表示，將會同相關部門持續加大對電信網路詐騙的打擊治理力度。

中新網報導，山東省臨沂市準大學新生徐玉玉被不法分子冒充教育、財政部門工作人員詐騙9900元人民幣，氣急攻心，昏倒，送醫不治。案發後，公安機關經全力工作，查明了電信網路詐騙集團情況和資訊洩露源頭。

經查，杜姓犯罪嫌疑人利用技術手段攻擊了山東省2016高考網上報名資訊系統，並在網站植入木馬病毒，獲取網站後台登錄許可權，盜取包括徐玉玉在內的大量考生報名資訊。

(旺報)