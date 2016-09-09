滅火器致敬陳金鋒 楊大正寫歌失眠

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樂團滅火器為即將引退的球星陳金鋒創作致敬歌曲「曾經瘋狂」，還到日本錄音、混音，主唱楊大正坦言創作歌曲期間緊張到整週失眠。

滅火器成軍16年，現由主唱兼吉他手楊大正、吉他手鄭宇辰、貝斯手陳敬元（皮皮）及鼓手吳迪組成，今年11月5日將在桃園國際棒球場舉辦「On Fire Day：繼續向前行萬人棒球演唱會」。

昨晚公布為陳金鋒寫的致敬歌曲「曾經瘋狂」30秒預告，短短10小時就突破30萬人觀看，超過上千次分享，滅火器表示，完整版將在14日公布，「因為2002年這一天，台灣第一位球員登上大聯盟，他的名字是陳金鋒」。

吳迪說，「我們要在這一天，向我們心中永遠的英雄致敬」。

陳金鋒年初宣布今年球季結束退休，Lamigo桃猿球團詢問滅火器有無意願為陳金鋒創作致敬歌曲，楊大正表示，「當然是倍感榮幸，但是壓力超大，畢竟在我們心裡，陳金鋒就像神一樣」。

歌曲創作期間楊大正緊張到整週失眠，一人待在工作室閉關，「這絕對是我至今最緊張慎重的創作」；歌曲完成後，楊大正特地到桃園棒球場，想在公布前先讓陳金鋒聽，但陳金鋒回「引退歌要引退當天聽」。

滅火器18日將在陳金鋒引退賽首唱「曾經瘋狂」致敬，也會邀陳金鋒11月5日重返桃園棒球場參加滅火器演唱會。1050909

(中央社)