疑天候不佳 五楊高架車禍1傷1命危

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國道五楊高架道路9日傍晚疑似天雨視線不佳，一輛自小客車失速衝撞護欄，造成50歲的駕駛送醫前沒有生命跡象，另外一旁的25歲女子多處擦傷，意識清楚。（消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 105年9月9日

(中央社記者邱俊欽桃園9日電）國道五楊高架道路今天傍晚疑似天雨視線不佳，一輛自小客車失速衝撞護欄，造成50歲的駕駛送醫前沒有生命跡象，另外一旁的25歲女子多處擦傷，意識清楚。

桃園市政府消防局今天晚間表示，五楊高架道路北上52公里，中壢路段匯入國道2號閘道處，在傍晚發生車禍。

消防人員趕抵後，緊急將傷勢嚴重的50歲駕駛，進行頸圈、長背板固定、CPR等急救，並立即送往壢新醫院，但因駕駛傷重，送醫前已經沒有生命跡象。

另外，受困於副駕駛座的25歲女子身上有多處外傷，意識清楚，沒有生命危險，仍在醫院救治中。

國道警方表示，桃園地區傍晚下午豪大雨，視線不佳，是否造成事故意外，仍待進一步鑑識。1050909

(中央社)