柯佳嬿挑老公 只愛這一味der
入圍6項金鐘獎肯定的《紫色大稻埕》，公視週六晚間九點播出。本週進入柯佳嬿（飾莊如月）與施易男（飾江逸安）感情增溫。柯佳嬿被問到，以角色來選擇老公與男友，想選馬如龍當老公，還是選施易男當男友？她說，因為馬如龍有鐵漢柔情，施易男好操控。
柯佳嬿從角色與個人特質分析說：「江爸(馬如龍飾演)有歷練、穩重、又有男子氣概、經濟又穩定！」施易男一聽立即調侃她：「要當四太太，你願意嗎？」柯佳嬿搖頭說不，意指真實世界中老公只能愛她一人；只有在角色中才可妥協。
導演葉天倫分享，在拍戲現場，馬如龍、沛小嵐夫妻檔如膠似漆，常常手牽手坐著，連他們的孩子半夜起來上廁所，還可以看到他們在聊天。柯佳嬿笑：「對啊，我沒有選錯！」
傅小芸則說，真實與劇中，她一定不會選郭雪湖（李辰翔飾），因為有嚴重的婆媳問題，「丈夫夾在媽媽與老婆中間真的蠻痛苦的。」本來她想選江逸安當老公，但是，一聽到柯佳嬿說，江逸安有三個婆婆，立即棄選，「真的很難選。」
(中時)
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