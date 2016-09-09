躁男警局前揮舞皮帶刀 遭警制伏送醫

南港分局玉成派出所今(9)日上午7時許接獲報案，指重陽路上有1名情緒不穩的男子在路上徘徊，員警到場後，男子喃喃自語、神情躁鬱，員警上前關心，男子才用顫抖的語氣說有人要害他，並要警方保密。

員警請該男子返回派出所查驗身分，並試圖聯繫其母親，直到接近中午時，終於撥通其母手機，但男子與母親對話時卻越來越激動，最後竟情緒失控，衝出派出所外，並從腰際抽出皮帶刀揮舞，員警立刻追出要他不要衝動。

10餘名員警一同協助，分散男子的注意力，並趁其分心時，迅速將他壓制在地，並用警棍將其器械打下，隨後護送男子至三軍總醫院內湖分院救醫，並依社會秩序維護法對他進行裁處。

(中時)