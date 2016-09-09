洛城艦隊週：南海衝突主角現身

美國海軍艦隊週，泊於洛杉磯港的梅爾號。(許劍虹/攝影)

為了紀念9月3日到9月5日的勞動節長週末，洛杉磯市政府與美國海軍還有海岸防衛隊（Coast Guard）合作，在位於聖佩德羅（San Pedro）的洛杉磯港（Port of Los Angeles）舉行「艦隊週」（Fleet Week）活動，吸引大批民眾前往參觀。

此次活動，美國海軍派出了美利堅級兩棲突擊艦美利堅號（USS America LHA-6）、伯克級驅逐艦梅爾號（USS Wayne E. Meyer DDG-108）與復仇者級掃雷艦冠軍號（USS Champion MCM-4）參與。再加上由美國海岸防衛隊的活耀號（CGC Cutter Active WMEC-618）巡邏艦，總計有四艘艦艇參加2016年的洛杉磯「艦隊週」。

值得一提的是，本次艦隊週活動繼美利堅號兩棲突擊艦之後的第二大看點是曾經被派往南海執行巡邏任務的驅逐艦梅爾號。這艘於2007年下水的伯克級飛彈驅逐艦，是為了紀念神盾艦之父梅爾（Wayne E. Meyer）海軍少將而命名。有趣的是，梅爾少將在抗戰勝利後，曾短暫隨同輕巡洋艦春田號（USS Springfield CL-66）派駐上海，並親眼見證了中共席捲大陸。

所以，從這個角度來看，梅爾號乃至於整個神盾艦的歷史其實與中國還是挺有淵源的。2008年10月19日下水的梅爾號是第58艘伯克級驅逐艦，同時也是第100艘被安裝神盾系統的美國軍艦。做為最新型的伯克級驅逐艦之一，梅爾號的火力也是十分強大。梅爾號目前隸屬於美國海軍第3航艦打擊群第21驅逐艦中隊，並於2011年到2012年之間擔任史坦尼斯號航空母艦的護航任務。

梅爾號驅逐艦裝有31聯裝與64聯裝的Mk.41垂直發射器各一座，可發射高達96枚RIM-66標準2型防空飛彈、BGM-109戰斧式巡弋飛彈或RUM-139垂直發射火箭，同時兼備防空、反潛與攻擊能力。2011年10月，梅爾號曾經被派往南海執行巡邏任務。伴隨著中共與美國在南海矛盾的增加，已經在爭議海域數年不見蹤跡的梅爾號，也隨時可能再度出現。

(中時電子報)