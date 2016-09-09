寶格麗大遠百點燈 打造羅馬奢華夜

寶格麗於新竹大遠百打造有5層樓高的Diva Tower燈光藝術裝置。（寶格麗提供）

Bvlgari Divas' Dream 頂級綠松石翡翠項鍊。（寶格麗提供）

伊林名模陳思璇出席寶格麗仲夏羅馬之夜活動。（寶格麗提供）

伊林名模王麗雅出席寶格麗仲夏羅馬之夜活動。（寶格麗提供）

義大利頂級珠寶品牌寶格麗繼去年於101高掛Serpenti靈蛇燈光藝術裝置後，今晚再度於台中大遠百獻上Diva Tower燈光藝術裝置，同時也於專賣店中舉辦「羅馬之夜」活動，展出近6億元的高級珠寶與複雜腕表，極盡展現品牌義式奢華氛圍。

以寶格麗Divas’ Dream系列珠寶為靈感來源的Diva Tower，使用逾5萬顆LED燈泡打造，這個近5層樓高的巨型雕塑，猶如一條漂浮於空中的巨型項鍊，即日起至10月12日為中台灣閃耀藝術氣息；另為因應此活動，品牌於大遠百專賣店中更展出完整Divas’ Dream系列珠寶，包括今年於巴塞爾鐘錶珠寶展所發表的青金石面盤逆跳表與琺瑯彩繪鸚鵡鏤空面盤陀飛輪複雜腕表等表款，而伊林名模陳思璇、王麗雅等也應邀出席今晚點燈儀式，一同感受美好年代的雍容華貴。

(中時)