金希澈與周覓哥倆好 兩人感情世界各有無奈

周覓的新專輯已經在台發行。（愛貝克思提供）

Super Junior的希澈和SJ-M的周覓9月前後在台灣發行個人作品，但對交往理想對象的認知卻有截然不同的看法。日前周覓在訪問中表示：「好想找一位能照顧我的女孩呀！因為我戀愛時很像小孩，但因為工作忙，目前還是沒遇到。」而金希澈卻表示：「無論跟誰交往我總是被甩的那位！」並且還說「交女朋友好麻煩！」兩人各自展現對於交往的不同煩惱，也讓人見識到偶像歌手私底下的無奈。

金希澈在9月9日與好搭擋金政模在台推出他們第二張迷你專輯《綜合禮盒》，共收錄六首歌曲，曲風橫跨正統Trot韓式演歌、搖滾、流行抒情曲…等，所有詞曲都是由金希澈與金政模一手包辦，完全呈現金希澈的個人風格。金希澈也將來台舉辦活動與粉絲見面，10月22日將在台北TICC舉辦見面會，這也是他第一次的台灣單獨見面會活動，要讓台灣的歌迷見識到「宇宙大明星」金希澈的搞怪帥氣魅力。

周覓第二張迷你專輯《Whats Your Number?》已經發行台壓版，主打歌曲的旋律復古又具有中毒性，配合在MV中周覓五彩繽紛的服裝及視覺效果，讓粉絲們一次就得到視覺與聽覺的雙重享受。

(中時)