王寶強如需幫助 徐崢義不容辭

徐崢出席2016「BAZAAR明星慈善夜」。（取自新浪微博＠時尚芭莎）

導演徐崢今天（9月9日）晚上出席2016「BAZAAR明星慈善夜」，被問及好友王寶強離婚一事，他表示沒和王寶強聯絡上，認為王寶強最近應該非常忙，其自導自演的《大鬧天竺》後期製作正在加緊趕工：「我希望他不要耽誤原先的工作。以我對寶強的了解，他走出心理陰影應該沒有問題。」

徐崢表示，王寶強拍新電影時，並沒有向他請求協助，並對好友的功力相當有信心：「他會有他自己的理解。」但也補充說，如果王寶強需要幫助，他當然義不容辭給予協助。

(旺報)