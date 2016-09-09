南非教科書暗示 強暴受害者自取其辱
培生出版集團（Pearson）於南非發行的教科書，暗示強暴受害者自取其咎後，引起外界撻伐。
英國「衛報」（The Guardian）報導，課本以15與16歲青少年作為教學對象，根據1名女孩在派對遭強暴的範例向學生提問。
範例中，名為安姬的女孩述說著自己未經父母允許參加派對，喝醉後和1名男孩被鎖在房內，並遭對方強暴。
接著課本要求學生回答3個問題，首題為「請列出2項安姬導致性交的行為。」
根據聯合國（UN），南非是全球強暴率最高的國家，警方數據顯示，每天登記了147件性侵犯罪事件。
南非金山大學（University of the Witwatersrand）研究人員維登（Lisa Vetten）強調問題內的「性交」一詞使用不當，她說：「將『強暴』與『性交』2詞通用，是從根本上使人誤解強暴的本質及影響。」
教科書自2011年出版，但這段令人反感的課文在南非網友分享至臉書後，才為人所知。這名網友說：「在一個已有駭人強暴案數據的國家，這種事怎能被允許？」（譯者：中央社周莉芳）1050909
(中央社)
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