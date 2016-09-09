陸環保部：北韓核試未影響陸環境

大陸環境保護部9日表示，根據監測結果和後果評價模擬計算，北韓第五次核試驗目前尚未對中國大陸環境和公眾造成影響。

中新社引述通報指出，大陸環保部今天上午8時35分啟動二級（橙色）應急響應，全面開展東北及周邊地區輻射環境應急監測、人工放射性核素採樣分析及技術研判。

報導指出，目前，吉林、遼寧、黑龍江三省邊境地區25個自動站即時空氣核輻射劑量率在每小時65.5-129.9 nGy之間，均在當地本底範圍內，未見異常。

大陸環保部表示，根據監測結果和後果評價模擬計算，北韓第五次核試驗目前尚未對中國環境和公眾造成影響。

大陸環保部並指出，將持續分析邊境地區沉降物、大氣、土壤、水等樣品的採樣監測數據和輻射環境監測數據，並定期進行數據發佈與更新。1050909

(中央社)