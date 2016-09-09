台南海安路面凹陷 工務局：安全無虞
台南市鬧區海安路、中正路交叉口中央軸槽化線地區，今天晚間6點多突然出現凹陷及裂痕，落差達10至30公分不等。警方獲報後，除在現場拉起封鎖線，還派員進行交通疏導。儘管過往車輛相當多，幸好並沒有傳出災情。
台南市政府工務局指出，經查海安路覆土深3公尺，初步研判應該是近日大雨滲流進入覆土層造成局部下陷所致；其中，最深約裂縫20至25cm、範圍約10mX10m，該局將連夜進行開挖詳細了解原因儘速處理；另外，現場經技師研判，海安路地下停車場並無結構上的立即危險，這只是淺層土壤流失，地下停車場和周邊住戶安全無虞，請民眾放心。
(中時)
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