全球多家航空公司機內禁用Note 7 三星受重擊
全球航空業或安全機關對三星電子（Samsung Electronics）最新手機Galaxy Note 7的安全疑慮不斷加深。目前已有多家航空公司（包括華航、長榮、復興、遠東、台灣虎航、新加坡航空、澳洲航空和捷星航空）宣佈機上禁用和禁止託運。這對期盼提振智慧型手機銷售的三星而言，無疑又是一大重擊。
日本國土交通省周五要求國內航空公司，不要讓乘客在飛機內使用三星新款手機Galaxy Note 7。
澳洲3家航空公司澳航（Qantas）、澳洲維珍航空（Virgin Australia）、捷星（Jetstar）周四發布，乘客若攜帶Note 7搭機，必須全程關機並且禁止充電。新加坡航空（Singapore Airlines）周五隨即跟進，宣布所有航班禁止使用或充電Note 7。
美國聯邦航空總署（FAA）周四發表措辭強硬的聲明，表示考量到近期Note 7發生的意外以及相關疑慮，該機關強烈建議飛航乘客在飛機上不要開啟Note 7手機或充電，也不要將放在行李箱托運。
(工商)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。