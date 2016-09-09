全球多家航空公司機內禁用Note 7 三星受重擊

全球航空業或安全機關對三星電子（Samsung Electronics）最新手機Galaxy Note 7的安全疑慮不斷加深。目前已有多家航空公司（包括華航、長榮、復興、遠東、台灣虎航、新加坡航空、澳洲航空和捷星航空）宣佈機上禁用和禁止託運。這對期盼提振智慧型手機銷售的三星而言，無疑又是一大重擊。

日本國土交通省周五要求國內航空公司，不要讓乘客在飛機內使用三星新款手機Galaxy Note 7。

澳洲3家航空公司澳航（Qantas）、澳洲維珍航空（Virgin Australia）、捷星（Jetstar）周四發布，乘客若攜帶Note 7搭機，必須全程關機並且禁止充電。新加坡航空（Singapore Airlines）周五隨即跟進，宣布所有航班禁止使用或充電Note 7。

美國聯邦航空總署（FAA）周四發表措辭強硬的聲明，表示考量到近期Note 7發生的意外以及相關疑慮，該機關強烈建議飛航乘客在飛機上不要開啟Note 7手機或充電，也不要將放在行李箱托運。

(工商)