恆春老菜脯綠豆椪 成新意古早味

恆春女兒張嘉芬將大坪頂老菜脯（左手）炒豬油、蝦米，推出限定版綠豆椪，傳香恆春味。（周綾昀攝）

落山風口味的月餅！屏東恆春落山風已逐漸起風，以選用在地食材著名的「瑪力手感烘焙坊」推出限定版恆春老菜脯口味綠豆椪，用傳承自媽媽陳年的思鄉味，搭配有脆勁的口感，吸引恆春年長者，還有各地的旅人嚐過後，又大量訂貨分送親友，讓恆春味散落全台。

「老菜脯綠豆椪搭配一首思想起，就是最道地的恆春味。」瑪力手感烘焙坊負責人張嘉芬表示，以前「身價低落」的老菜脯，窮人家將菜脯炒豬油配白飯就是一餐，每到雨季或冬天沒新鮮蔬菜時，就成為最佳伴飯菜色，現在卻搖身一變成為高級品，價格上漲至少5倍。

為了重現50年前記憶中的味道，從小在恆春長大的張嘉芬向76歲老母親學炒餡，嘗試用至少醃漬3年的恆春大坪頂老菜脯搭配綠豆椪，大口咬下古早味老菜脯綠豆椪，由經大火炒過的蝦米香打頭陣，接著是鹹香且待嚼勁的恆春老菜脯，遇上綿密柔軟帶甜的綠豆餡，打造多層次口感。

張嘉芬笑說，就是要用台灣人愛吃的古早味綠豆椪搭古早味，才能碰撞出新火花，再加上恆春地區因落山風緣故，以生產小蘿蔔為主，醃漬後較容易入味，散發的香味更濃厚，每天限量60盒，推出的5天全賣光，顧客不乏在地人，連外縣市旅客也訂購送親友。

(中時)