安心亞金鐘槓龜不失落 女神台上秀英文卡卡
安心亞9日為PLAYBOY包包代言，和名模一起走伸展台。品牌創辦人的兒子是品牌創意長的Cooper Hefner飛來台灣參加活動，安心亞大秀英文，但因為太緊張，又主動加了一些英文，結果舌頭打結，自己也忍不笑場。
安心亞為了和創意長互動，用英文訪問對方，接著她開口用英文謝謝對方，不過舌頭打結，對方幫她解圍提到「妳的英文比我的中文好很多！」她用英文說完整句話之後，立刻比出勝利的手勢大喊「YES！」引來一陣掌聲。
此外，她和謝佳見今年主演的電視劇《致，第三者》沒入圍金鐘獎，她說對自己沒入圍抱著平常心，參與每部戲演出，覺得自己演技有進步，對角色更了解就是最大的收穫；最開心的是，曾在電影《阿嬤的夢中情人》一起合作的天心入圍女配角，曾是她的戲劇老師王琄，以及在《狼王子》演她媽媽的謝瓊煖，兩人都入圍迷你劇女配角，很替她們開心。
(中時)
關鍵字：安心亞
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