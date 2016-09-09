射箭》亞洲盃中華隊反曲弓女團、複合弓男團衝第1

中華射箭反曲弓女團羅筱媛(左起)、郭庭安、林昱萱和吳佳鴻。(圖／中華民國射箭協會提供)

在國體大舉行的2016亞洲盃射箭賽暨世界排名賽，中華隊在反曲弓女團和複合弓男團團體賽都排名第1。另外在女子反曲弓個人賽林昱萱、混雙反曲弓黎萬康／林昱萱也都居第1，男子複合弓林哲瑋排第4，複合弓林哲瑋／陳怡瑄排第2。

就讀國體大三年級的林昱萱出身射箭世家 爸爸林合威也是射箭國手，高一開始練射箭的她，與弟弟林昱辰雙雙在奧運選拔賽晉前8，對於自己今天的表現，林昱萱並不滿意。「一直擔心射不好，給自己太大壓力，出手時不夠果斷。」接下來林昱萱將以射進世大運為目標。

中華隊林昱萱在女子反曲弓資格賽排名第一。（圖／中華民國射箭協會提供）

男子複合弓個人賽，中華隊林哲瑋資格賽以693分排第四最佳，國體大研究所一年級的他，哥哥林哲瑄是職棒球員，幼稚園時因為氣喘練游泳，小五時改練田徑，後來練了反曲弓十年，升大四那年的十月改練複合弓。

林哲瑋說，「剛好大運會新設複合弓項目，就想試試看。但一開始沒調整好，出手太急。」接下來他希望自己有機會，可以入選亞運和世錦賽國手。

混雙方面，反曲弓中華隊黎萬康／林昱萱1279分排名第一，複合弓林哲瑋／陳怡瑄1372分排第二。

(中時電子報)