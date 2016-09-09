攜女參加真人秀？ 楊冪：打死也不會

楊冪出席公益晚宴，小露性感。（取自新浪微博＠嘉行楊冪工作室）

楊冪今(9)日小露性感，身著一襲繡花酒紅一字領蓬裙長禮服，出席2016「BAZAAR明星慈善夜」。她在受訪時，表示想要保護好自己的家庭，也強調永遠不考慮帶女兒「小糯米」參加真人秀。

之前楊冪與劉愷威帶「小糯米」上學，被香港記者拍個正著，「小糯米」正式曝光，讓楊冪有些不開心。她表示，因為自己已經沒有什麼祕密了，所以一直希望工作跟家庭分開：「有人問我帶寶寶上真人秀嘛，我說這一輩子都不會，打死也不會。」

即將過生日的楊冪表示，會和老公、小孩在國外慶生，笑稱希望屆時不要被時差弄得很慘。

(旺報)