殲20進赴青藏 為高原測試

圖為大陸新型隱形戰機殲20。（圖／中國軍網）

中國最新隱形戰機殲20近日出現在青藏高原四川稻城亞丁機場。專家稱，這並不意味殲20將在當地長駐對付印度，而是進行高原測試，改進戰機性能。

俄羅斯衛星網稱，殲20隱形戰鬥機將成為中國又一款適合在高原環境下作戰的戰鬥機。網路刊出殲20戰鬥機出現在四川稻城亞丁機場的照片，有人認為這是北京向印度就其在中印邊界部署布拉莫斯巡航導彈做出的回應。

俄羅斯軍事專家卡申認為，在高原地區進行此款戰鬥機的試驗，是無論如何都要進行的。

最近幾年，解放軍經常在高原地區進行各種軍事裝備的試驗工作。例如，近年來，導彈部隊在高原地區進行過多次有中短程導彈參加的演習，包括長距離行軍和實彈射擊。空降部隊在高原地帶對自己所有裝備進行過試驗，以及高空跳傘訓練。空軍不少戰鬥機以及陸軍航空兵直升機都在高原地區進行過演練。

文章稱，在高原地區使用軍事裝備有諸多制約因素。這是因為空氣稀薄以及氣溫較低的條件下，許多武器裝備會工作失常。

戰機通過在高原環境下的試驗，可根據試驗結果對武器裝備進行改進，制定新的使用規則。必要的情況，還需要研製專門適合高原作戰的武器裝備。

文章分析認為，總的來看，中國高層已經決定對陸軍和空軍大部分武器裝備進行高原試驗。但如果中國想在未來幾年內有效應對現實威脅，更重要的不是對新型戰鬥機殲20進行高原試驗，而是應檢驗像殲10和殲11B這些去年曾在西藏進行過試驗的戰鬥機，因為這些戰鬥機是中國武器庫中裝備數量較多的戰鬥機。

文章認為，儘管首批殲20戰鬥機已經開始在中國空軍中服役，但是目前有關研製和使用新型飛機的經驗表明，空軍要想真正掌控它，還需多年的努力。因為，考慮到戰鬥機整個系統的複雜性，真正形成戰鬥力之前需要花費大量的時間，因此，已經形成戰鬥力的殲10和殲11B此時作用更大。

分析認為，雖然中國在高原測試殲20戰鬥機，但它的主要用武之地還是西太平洋。在那裡，中國軍隊已經同美國的隱形戰鬥機F22和F35打過交道，而且美國的盟友日本和澳大利亞也將裝備F35。

而印度，通過購買S400防空導彈、升級蘇30MKI和與俄羅斯聯合研製的第五代戰鬥機FGFA，可以抵消殲20戰鬥機裝備中國空軍帶來的壓力。

事實上，中國近年來在青藏高原建立了多處機場，其中包括正在西藏自治區建造的七座現代化機場，一線作戰飛機如殲10和殲11已經悄然進駐。

此外，射程為125公里的大陸國產紅旗9地空飛彈也開始進駐高原。它不僅可以為空軍機場和鐵路動脈提供保護，還可以前沿部署威懾在邊境活動的印軍飛機。

(中時電子報)