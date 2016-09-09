敘國反抗軍聯盟指揮官 空襲中喪生

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人權觀察組織今天表示，敘利亞第2大城阿勒坡（Aleppo）戰場附近的一場空襲，炸死了敘國最大的反抗軍聯盟指揮官，這個聯盟是去年初才成立。

法新社報導，敘國反抗軍聯盟「征服軍」（Army of Conquest）於一場重大挫敗後，緊接著又在召開指揮官會議時遭空襲。征服軍在敘國政府軍本週對阿勒坡的進攻中敗退，再次遭到圍困。

前蓋達組織分支「努斯拉陣線」（Al-Nusra Front），於7月與蓋達組織分道揚飆後更名為敘利亞征戰陣線（Fateh al-Sham Front）。他們於推特上宣布指揮官薩拉格柏（Abu Omar Saraqeb）於空襲中「成仁取義」。

由聖戰士組成的敘利亞征戰陣線，是征服軍聯盟的首要成員，麾下戰士都來自像「黎凡特自由人伊斯蘭運動」（Ahrar al-Sham）等的伊斯蘭激進派系。

人權觀察組織「敘利亞人權瞭望台」（The SyrianObservatory for Human Rights）表示，昨晚一場來路不明的空襲，炸死了薩拉格柏與另一反抗軍指揮官奧爾夏米（Abu Muslim al-Shami）。

敘利亞人權瞭望台負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，暫時還無法確定空襲是由美國領導的聯軍，還是敘利亞政府或支持敘國政府的俄軍所發動。前述3方目前都在敘利亞北部發動轟炸。

拉曼說：「毫無疑問，這是敘利亞征戰陣線與征服軍，在敘利亞所遭遇的最大打擊。」

據人權瞭望台指出，在2003年後，薩拉格柏就是蓋達組織於伊拉克的領導成員，並與當時美國領導的占領軍作戰，隨後成為努斯拉陣線及其後的敘利亞征戰陣線的核心指揮官。1050909

(中央社)