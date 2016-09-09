楊丞琳掃描指紋 揭露習慣惦惦愛
歌手楊丞琳新歌「年輪說」歌詞版MV首創「愛情性格指紋測驗」，搶先試玩的她被揭露愛情性格是「噤聲不語」，習慣「惦惦」的愛，讓她直呼好準。
出道17年的楊丞琳，以「時間」為主題，30日將發行第10張個人專輯「年輪說」，用音樂細訴這些年的蛻變、自信及成熟。
最新一波專輯主視覺，楊丞琳化身牽引愛情紅線、不食人間煙火的「命運女神」；首波主打「年輪說」歌詞版MV首創「愛情性格指紋測驗」，以指紋掃描技術為歌迷的愛情性格把脈。
楊丞琳搶先試玩，一不小心揭露愛情性格是「噤聲不語」類型，習慣「惦惦」的愛，她一看到測驗結果立刻猛點頭，直呼好準。
她說，「覺得準的地方是我在愛情中自尊心是很強的」，一開始表現太多是某種程度「輸」的表現，但其實當她確認對方心意後，就會完全放開自己、全心投入，「這時候相對的，另一半就一定要夠聰明、夠懂我，兩人要有非一般人的默契，才能夠一直走下去」。
唱片公司特地在台北華山1914文化創意產業園區舉辦「年輪說」概念展，13日揭幕，楊丞琳將親自出席，並宣告「年輪說」宣傳活動正式開跑。1050909
(中央社)
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