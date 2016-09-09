希望林心如生男生女？霍建華：都好啦！

霍建華的光頭造型，頗引人矚目。（取自新浪微博＠時尚芭莎）

林心如的寬鬆紅色禮服，完美掩飾孕肚。（取自新浪微博＠時尚芭莎）

為了參加2016「BAZAAR明星慈善夜」，正在拍新戲的霍建華，今天（9日）頂著最新的光頭造型出席。由於林心如已默認有孕，即將升格為父親的霍建華表示，「當然希望她能休息，儘量休息。」至於生男生女，霍建華沒有意見，笑說：「都好啦！」並稱期待孩子出世，長得像他或林心如都無所謂。

有孕在身、已初顯孕肚的林心如，今天穿著一襲寬鬆紅禮服現身，但沒有和霍建華一起攜手走紅毯入場，而是分別進場後，坐在一起聊得起勁。

霍建華表示，婚後2人因為工作的關係，聚少離多，但因相識多年，也會互相體諒：「很多事情要跟另外一半商量，不是一個人的事情。」

(旺報)