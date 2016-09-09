土城區公所10日辦中秋晚會，連續灑花2小時

民眾展示在土城綜合體育場抓到的小火龍。（陳俊雄攝）

土城區公所將於10日晚間6點於土城區綜合體育場假日藝術廣場舉辦「尋寶追夢迎中秋」活動，現場除贈送限量月餅，並特別於活動會場安排連續2小時灑花行動以及精采有趣的表演猜謎有獎徵答，希望藉此吸引人潮。

土城區長楊志宏表示，今年活動為了讓大家有看有吃又有得抓寶，特別結合目前最夯的寶可夢的「灑花行動」，連續2小時灑花吸引寶可夢，讓大家在土城區寶可夢巢穴地點土城區綜合體育場能滿載而歸，邊看表演邊蒐集小火龍、皮卡丘等寶可夢，另還設計有獎徵答，歡迎大家踴躍舉手搶答，即可獲得實體寶物獎品，希望民眾和家人一同渡過一個傳統又熱鬧的中秋節。

(中時)