納豆為朱芷瑩開心 終於被看見
納豆、Lulu、解婕翎為代言手遊出席記者會，昨日金鐘獎公布入圍名單，３位主持人手上各自有節目卻未能入圍，今日聚在一起互相取暖，納豆說三立因為節目太多《完全娛樂》沒有報名，深感可惜，不過《大學生了沒》應該有報名，拍廣告時一直盯著金鐘入圍直播，今年摃龜也只能期許自己更努力，但是看到和自己共演電影《銷售奇姬》的大學同學朱芷瑩再度入圍金鐘，「非常為她高興，覺得她這幾年終於被看見了」！
過去就讀北藝大的納豆曾和謝盈萱、黃健瑋、朱芷瑩等人一起在劇場打拼，一開始只有他1人在電視圈發跡獲得高名氣，他心疼：「這些有實力的同學們卻沒被看見」，如今大家紛紛在電視、電影展現演技，也成為金鐘入圍常客，感到特別欣慰。
節目陸續收掉，是否會擔心綜藝節目環境？納豆認為有更多平台可以表現。對於《銷售奇姬》的票房表現不如預期，他感慨《屍速列車》太強，不過每次能夠演出電影都很開心，「如果以時薪比，電影當然比不上主持，但是有圓夢的感覺」。
納豆接下來會為鍾孟宏執導的金馬開幕片《一路順風》宣傳，納豆曾問過鍾孟宏，每一部都很難賺到票房，怎麼拍下去？鍾回答：「總是會人拿錢出來支持國片。」讓他更珍惜每次演電影的機會。
Lulu還透露納豆支持後輩不遺餘力，日前Lulu募資出新專輯，納豆阿莎力在節目答應買100張，Lulu隔天立刻拿了一箱到他店裡，雖然算他折扣價2萬元，但還問納豆：「那我可以再把專輯收回嗎？」納豆直呼也太誇張。接下來也要出單曲的解婕翎在一旁撒嬌要納豆也買100張，納豆立刻爽快答應。
(中時)
關鍵字：納豆
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